Coucke zoekt nieuwe naam voor Vanden Stockstadion

Marc Coucke stelt ­vandaag zijn beleidsplan – zijn State of the Union – voor bij Anderlecht. Eén ding is zeker: de nieuwe baas wil meer commerciële inkomsten genereren. Daarbij ligt ook het plan op tafel om een sponsor te ­laten betalen om zijn naam te geven aan het RSCA-stadion. De kans is reëel dat paars-wit straks na 35 jaar dus niet meer in het Constant Vanden Stockstadion speelt.

RC Genk voetbalt in de Luminus Arena, AA Gent in de Ghelamco Arena. Maar Anderlecht voetbalt al 35 jaar lang in het Constant Vanden Stockstadion, als eerbetoon aan de oude voorzitter. In de volksmond mag het wel het Vanden Stockstadion blijven van Coucke, maar dat levert financieel natuurlijk niets op. Daarom speelt de nieuwe voorzitter met het idee om ook een commerciële naam aan het stadion te geven. Bedrijven krijgen dan ook de kans om te bieden op de naam. Het is iets wat Coucke overigens ook deed bij KV Oostende toen hij de thuisbasis daar omdoopte van Albertpark tot Versluys Arena, na de bouw van de nieuwe tribune door zijn goeie vriend Bart Versluys.

De familie Vanden Stock voelt deze evolutie al een tijdje aankomen en bereidt er zich al even op voor. Dochter Claire ­Vanden Stock is nog aandeelhouder, maar zal dit wellicht niet kunnen voorkomen. Een naamsverandering is overigens iets wat de familie Vanden Stock in de jaren 80 ook zelf doorvoerde. Tot 1983 speelde Anderlecht zijn wedstrijden in het Stade Emile Versé, naar de eerste weldoener van de club. Toen werd de naam gewijzigd om Constant Vanden Stock te eren, maar dat gebeurde allemaal in onderling overleg en met goedkeuring van de familie Versé.

Nog plannen

Wie de grootste kanshebbers zijn om hun naam te verlenen aan het stadion en of er een specifiek tijdschema is, is nog niet duidelijk. Coucke kennende zal hij wel vaart willen maken. Bovendien heeft hij nog plannen om de commerciële inkomsten op te drijven. Zo wil hij ­tegen volgend seizoen meer vipseats in het stadion, wil hij een grote receptiezaal om bedrijven te ­laten netwerken en overweegt hij ook om de huurcontracten van de loges eens te herbekijken.

Natuurlijk wordt er ook nagedacht over een nieuw stadion, maar door alle papierwerk en vergunningen zal dat wellicht niet voor 2023 zijn.