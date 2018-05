COMMENTAAR. Onze chef voetbal ziet dat het snel gaat met Anderlecht

Marc Coucke houdt vandaag zijn State of the Union over waar hij naartoe wil met RSC Anderlecht. Het valt te verwachten dat er de komende weken en maanden nog veel gaat veranderen in het Constant Vanden Stockstadion. Chef voetbal Ludo Vandewalle laat zijn licht schijnen over de nieuwe lijn die in de hoofdstad wordt gevolgd.