Uniek: hond zoogt kittens

Glabbeek - Leven als kat en hond, het gezegde wordt doorgaans gebruikt bij mensen die vaak ruziën. Maar in Attenrode (Vlaams-Brabant) heeft het een heel andere betekenis gekregen. Maarten Van Gool en Karen Van Gestel van bioboerderij De Levensbron merkten onlangs namelijk dat hun bordercollie Soemy zich spontaan ontfermde over vier pasgeboren katjes die door hun moeder verstoten waren. Ze likte hen schoon, speelde ermee, maar vooral: ze maakte spontaan melk aan en liet de katjes zogen.

“Volgens hondenexpert Geert De Bolster is het tafereel “ongezien”, maar hij is niet verbaasd. “Dat honden door hun sociaal karakter zorgen voor mensen, is al lang bekend. Waarom zouden ze zich niet ook over katten ontfermen? Zeker van volwassen dieren die zelf al puppies hebben gehad, kun je dit gedrag verwachten.”