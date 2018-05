Bedrijven zetten massaal de deuren open voor blokkende studenten, en daar hebben ze een goede reden voor

De studenten van vandaag zijn de werknemers van morgen. Dus als ­studenten liever niet thuis of op kot willen blokken, waarom dan niet bij hun ­toekomstige werkgevers? Dat is de ­redenering van een aantal bedrijven dat studenten wil ­uitnodigen om bij hen te blokken.

“Geef je blokperiode wat extra glam en buig je over je boeken zoals een acteur over zijn script in de Loft, de unieke eventruimte van Kinepolis Antwerpen.”

“Vanop de 11de verdieping schenkt Nokia je een uniek panoramisch uitzicht op onder andere ZOO Antwerpen en de binnenrijdende treinen van het Centraal Station.”

“Ben jij een echte boekenwurm of kan je wel wat aanmoediging van je favoriete stripfiguren gebruiken, kom dan bij Standaard Uitgeverij studeren. Met een beetje geluk loop je je favoriete auteur nog tegen het lijf ook!”

Na campussen, bibliotheken, kloosters en musea heeft nu ook de bedrijfswereld het groeiende legertje van de “outdoor-blokstudenten” ontdekt, die schare jongens en meisjes die liever niet in hun eentje thuis of op kot studeert maar samen met lotgenoten, bij voorkeur op een toffe locatie.

De ‘outdoor-blokstudent’

Aquafin, Nokia, SD Worx, Standaard Uitgeverij, PSA Antwerp. Het zijn slechts enkele grote namen die via het Antwerpse initiatief ­Study360 de komende maand studenten verwelkomen binnen hun muren. En neen, heus niet (alleen) voor hun schone ogen. “Het is een win-winsituatie”, zegt Caroline Creve, woordvoerder van containerbehandelaar PSA Antwerp. “We moeten ons wel wat reorganiseren om de studenten hier te laten studeren, maar we vinden dat de moeite. We willen de band met potentiële werknemers al aanhalen nog voor ze afgestudeerd zijn.”

Zo denken ze er ook over bij Aquafin: “Het is natuurlijk een kans om studenten te laten kennismaken met het bedrijf, hoe de sfeer is en hoe we werken. Hopelijk dragen ze dat mee en komt het van pas wanneer ze werk zoeken of solliciteren”, zegt Anja De Wit. HR-directeur Cathy Geerts van SD Worx verwoordt het zo: “Jongeren studeren hier weken aan een stuk. Zo leren ze zowel onze waarden als de bedrijfscultuur kennen. Als ze later komen solliciteren, weten ze wat te verwachten.”

Pop-uprestaurant

Al kan het ook anders. Supermarktketen Lidl opent vanaf vandaag tot en met 23 juni in Gent Straffe Kost, een pop-uprestaurant dat ook voor de niet-studerende medemens toegankelijk is. Dat serveert 24 uur op 24, zeven dagen op zeven, “verse, gezonde producten tegen zeer democratische prijzen. Want studenten studeren ook ’s nachts”, zegt Isabelle Colbrandt, woordvoerder van Lidl. “We zetten in op evenwichtige voeding en duurzame, verse producten. Tijdens de blokperiode weten we dat studenten het moeilijker hebben om gezond te eten, dus doen we een inspanning en trekken zelf naar de student.” Klinkt mooi, al is een vleugje marketing nooit ver weg. Zo heeft Lidl minder vestigingen in de stadscentra en kan de discounter op die manier toch de zichtbaarheid verhogen bij een jonger publiek.