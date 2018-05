Kabasele knipoogt met T-shirt naar De Bruyne

Rode Duivel Christian Kabasele arriveerde gisteren op het Nationaal Oefencentrum in Tubeke en deed dat niet onopgemerkt. Hij droeg een T-shirt met als opschrift “Je m’n bat les c… By Kevin”

Na de overwinning van de Rode Duivels tegen Zweden op het voorbije EK werd Kevin De Bruyne door de Franstalige Omroep RTBF gevraagd of het spel van de Belgen niet beter kon. “Je m’en bats les couilles tant qu’on gagne”, antwoordde De Bruyne, wat zoveel betekent als: “Het kan me geen kl*ten schelen, zolang we maar winnen.”

Benieuwd wat De Bruyne vond van het shirt.