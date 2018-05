Nell is amper 16 jaar en haar eerste boek is uit: “De uitgever geloofde eerst niet dat ik het zelf geschreven had”

Ze is net zestien geworden, maar toch heeft Nell De Smedt nu al haar debuutroman klaar. Het werd Circe, een thriller met een horrorkantje voor jongvolwassenen. Een verhaal dat begon te kriebelen toen ze nog maar veertien was. Dat zo’n jonge auteur met een boek komt, is al uitzonderlijk. Maar het verhaal speelt zich ook nog eens af in de psychiatrie, niet meteen de leefwereld van een zestienjarige.