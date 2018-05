Vanavond finale PO 2 tussen Zulte Waregem en Lokeren met Gouden Stier Hamdi Harbaoui

Topschutter van het seizoen 2017-2018 is hij al, maar de honger van Hamdi Harbaoui (33) is nog niet gestild. De Gouden Stier werd door de Tunesische bondscoach niet geselecteerd voor het WK, dus met Zulte Waregem een Europees ticket afdwingen is zijn laatste doel van het seizoen. “Ik geef ons tachtig procent kans.”