Union kiest voor ex-trainer van KV Mechelen die ex-trainer van Lierse meeneemt als assistent

Als alles goed gaat, wordt Yannick Ferrera de nieuwe trainer van Union Saint-Gilles uit 1B. De club wil graag de stap naar 1A zetten en doet daarvoor beroep op de expertise van Ferrera.

De club werd overgenomen door Tony Bloom, de eigenaar van de Engelse club Brighton & Hove, en nam eerder deze maand in onderling overleg afscheid van trainer Marc Grosjean. Union wil nog deze week zijn nieuwe trainer voorstellen. Ferrera neemt Will Still mee als assistent. Beiden werkten al samen bij STVV. Still was de voorbije maanden aan de slag bij Lierse, Ferrera heeft er een ongelukkige passage bij KV Mechelen opzitten.

Jürgen Baatzsch blijft voorzitter van Union. Alex Hayes wordt sportief directeur. Hij was voorheen sportjournalist, spelersmakelaar en vicevoorzitter van FC Lorient.