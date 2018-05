Amerikaans Congres versoepelt bankregels

In totaal stemden 258 leden van het Huis van Afgevaardigden - onder wie ook 33 Democraten - voor de gedeeltelijke ontmanteling van de ‘Dodd-Frank Act’. Foto: AP

Het Amerikaanse Congres heeft dinsdag een wet goedgekeurd die de strengere bankregulering ingevoerd na de financiële crisis in 2008, weer versoepelt. De tekst moet enkel nog door president Donald Trump ondertekend worden.

In totaal stemden 258 leden van het Huis van Afgevaardigden - onder wie ook 33 Democraten - voor de gedeeltelijke ontmanteling van de ‘Dodd-Frank Act’. Die wet werd in 2010 onder de Democratische president Barack Obama ingevoerd om de financiële sector strenger te reguleren en zo een nieuwe Wall Street-crash te vermijden. Precies 159 afgevaardigden stemden tegen. De Senaat keurde de nieuwe wet midden maart al goed.

Concreet zullen de strengste regels van de Dodd-Frank Act door de nieuwe wet niet meer van toepassing zijn op banken met activa tot 250 miljard dollar (212 miljard euro). De allergrootste financiële instellingen ontspringen de dans niet. “Dit is een grote stap in het bevrijden van onze economie van overmatige regulering”, reageert de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Paul Ryan.

De versoepeling van de bankregels is een overwinning voor Trump, die de Dodd-Frank Act eerder als een “ramp” omschreef. Hij had de financiële lobby al sinds zijn aantreden beloofd om de strenge regels grotendeels ongedaan te maken.

“Bedreigt stabiliteit financieel systeem”

Nancy Pelosi, Democratische minderheidsleider van het Huis van Afgevaardigden, is dan weer niet te spreken over de versoepeling van de regels, die “de stabiliteit van ons financieel systeem en onze economie bedreigt”. “Deze wet zal ons terugbrengen naar de dagen waarin onbeteugelde roekeloosheid op Wall Street een historische financiële instorting in gang zette.”