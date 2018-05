Hoop op doorbraak in verdwijningszaken nu er eindelijk geld is voor DNA-databank

De Cel Vermiste Personen gaat honderden onopgeloste verdwijningszaken van de laatste tien jaar heropenen. “Nu de nieuwe DNA-databank eindelijk operationeel wordt, komen we mogelijk tot een doorbraak in dossiers waarbij we het spoor compleet bijster waren”, klinkt het woensdag in Het Laatste Nieuws.

Als de politie vandaag een lichaam vindt, kan men het DNA daarvan niet automatisch vergelijken met alle personen die als vermist zijn opgegeven. Daar komt nu verandering in. Justitieminister Koen Geens (CD&V) heeft bij de begrotingsbesprekingen geld vrijgemaakt om de DNA-databank Vermiste Personen – die al een jaar klaar moest zijn – tegen de zomer operationeel te maken.

“Dan zullen we het DNA van elke vermiste of zijn familie kunnen vergelijken met alle gevonden lichamen”, zegt Katty Doms, rechercheur bij de Cel Vermiste Personen van de federale politie, in de krant. De dienst heropent daarom zo’n 300 onopgeloste verdwijningszaken van de laatste tien jaar. “Voor elk dossier gaan we systematisch na of er nog DNA van de vermisten is. In tweede instantie zal gewerkt worden met DNA van familieleden.”