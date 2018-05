SpaceX lanceert twee satellieten die veranderingen in zeespiegel moeten meten

Met een Falcon 9-draagraket van SpaceX zijn dinsdag vanop de luchtmachtbasis Vandenberg in Californië twee satellieten gelanceerd die onder meer veranderingen in de zeespiegel moeten waarnemen. Het gaat om een gezamenlijk project van het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA en het Duitse Geoforschungszentrum (GFZ) in Potsdam.

De Amerikaans-Duitse missie, genaamd Gravity Recovery and Climate Experiment Follow-On (GRACE-FO), is de opvolger van het GRACE-experiment en heeft als doel om de komende vijf jaar nauwkeurige metingen te maken van de aarde, in een baan op 250 kilometer. Elke maand sturen ze een gedetailleerde kaart door van onze planeet, waaruit onder andere informatie over veranderingen in de zeespiegel en het klimaat kan worden gehaald. Het project kost 440 miljoen euro.

De Falcon 9 van SpaceX vervoerde behalve de twee satellieten voor GRACE-FO ook nog vijf satellieten voor het Amerikaanse bedrijf Iridium, dat wereldwijd satelliettelefonie aanbiedt. Het was al de tweede vlucht dit jaar met eenzelfde herbruikbare draagraket, maar de Amerikaanse raketbouwer koos ervoor om de Falcon 9 deze keer niet te recupereren.

Foto: EPA-EFE

Foto: AFP

Foto: AP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: EPA-EFE