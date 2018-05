Australische aartsbisschop zet tijdelijk stap opzij na veroordeling toedekken kindermisbruik

In Australië heeft de aartsbisschop van Adelaide, Philip Wilson, woensdag aangekondigd dat hij tijdelijk een stap opzij zal zetten, daags nadat hij schuldig werd bevonden aan het toedekken van kindermisbruik in de jaren zeventig. De komende dagen zal hij de nodige “administratieve regelingen” treffen om het aartsbisdom draaiende te houden, om uiteindelijk vrijdag zijn functies aan iemand anders over te laten, zo zegt hij in een mededeling.

De 67-jarige Wilson werd dinsdag door een rechtbank in Newcastle, in de zuidoostelijke staat Nieuw-Zuid-Wales, schuldig bevonden aan het toedekken van kindermisbruik door priester Jim Fletcher. De zaak dateert van de jaren zeventig, toen Wilson hulppriester was in de parochie East Maitland, ten westen van Newcastle. De aartsbisschop riskeert tot twee jaar gevangenisstraf.

Wilson heeft nog niet beslist of hij in beroep zal gaan tegen de uitspraak, maar beraadt zich nog met zijn advocaten, zo geeft hij woensdag te kennen. Zolang de procedures lopen, zet de zestiger wel een stap opzij. “Ik verzeker dat de zaken van het aartsbisdom naar behoren zullen worden beheerd in mijn afwezigheid”, luidt het. “Als op eender welk moment zou blijken dat het voor mij nodig of aangewezen is om meer formele stappen te ondernemen, waaronder mijn ontslag nemen als aartsbisschop, dan zal ik dat doen.”

Hoogst katholieke functionaris veroordeeld

Wilson is de hoogte katholieke functionaris die is veroordeeld in verband met seksueel misbruik. In Australië loopt wel nog het proces tegen de Australische kardinaal George Pell (76), die zich als jonge priester en later ook als aartsbisschop aan jongens zou hebben vergrepen. De 76-jarige clericus werd in 2014 benoemd tot eerste kardinaal-prefect van het secretariaat voor de Economie, waardoor hij ook wel eens de nummer drie van het Vaticaan wordt genoemd.