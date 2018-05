Rijke zakenfamilies omzeilen effectentaks

Brussel -

De meest vermogende Belgische families schuiven met hun aandelen in beursgenoteerde bedrijven om aan de effectentaks te ontsnappen, schrijft De Tijd woensdag. Met de ontwijking zijn wellicht miljarden euro’s aan aandelen gemoeid, is in bankierskringen te horen. De zakenfamilies halen hun aandelen van hun effectenrekening en zetten ze om in aandelen op naam, die vrijgesteld zijn van de nieuwe taks.