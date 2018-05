Waarom Radja Nainggolan maar weinig mensen onberoerd laat

“Hazard en De Bruyne? Topvoetballers, maar naast het veld toch wat grijs. ­Nainggolan? Altijd wel een ­verhaal, van een straffe goal tot dat sigaretje. Dat laat niemand onberoerd, ook de voetballeek niet.” Aldus verklaart professor Sport­psychologie Filip Boen (KU Leuven) waarom zoveel mensen steigeren nu Radja niet mee mag naar het WK.

“Ik weet niet of Martinez goed ingeschat heeft hoe goed Radja wel bij de mensen ligt”, zegt Boen. “Het is één van de bekendste Duivels die er is. Omdat hij goed kan voetballen, maar al even hard om wie ...