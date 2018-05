Pech voor Argentinië: eerste doelman valt uit en mist WK in Rusland

Brussel - Argentinië moet het op het komende WK in Rusland zonder zijn eerste keeper Sergio Romero stellen. De reservedoelman van Manchester United heeft dinsdag op training in Buenos Aires een blessure opgelopen aan de rechterknie. “Romero werd van de lijst met 23 spelers voor het WK gehaald”, zo meldt de Argentijnse voetbalbond (AFA) woensdag op zijn website. Nahuel Guzman, die uitkomt voor het Mexicaanse Tigres, is zijn vervanger.

De 31-jarige doelman, die 83 caps telt, moet volgens de AFA vermoedelijk onder het mes gaan. Romero, olympisch kampioen met Argentinië op de Spelen van 2008 in Peking, was erbij op de WK’s van 2010 en 2014. Vier jaar geleden strandden de Argentijnen pas in de finale.

River Plate-doelman Franco Armani lijkt nu in poleposition te liggen om onder de lat te staan in Rusland. Willy Caballero, back-up van Thibaut Courtois bij Chelsea, werd eveneens geselecteerd door bondscoach Jorge Sampaoli.

Argentinië vangt op 16 juni het WK aan met een wedstrijd tegen IJsland. Vijf dagen later staat een duel met Kroatië op het programma. In de laatste groepsmatch kijken de Albiceleste op 26 juni Nigeria in de ogen.

