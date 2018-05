Hackers of simpelweg een foutje? Emery kondigt zichzelf aan als coach van Arsenal

De Engelse pers weet het zeker: Unai Emery wordt de nieuwe coach van Arsenal. De Spanjaard moest zopas vertrekken bij PSG, dat met Thomas Tüchel al een nieuwe coach aantrok. En het heeft er alle schijn van dat Emery snel zal worden aangekondigd. Dinsdagavond laat leek de Bask zijn nieuwe club echter te snel af te zijn. Op zijn eigen site prijkt plots een aankondiging. “Proud to be part of the Arsenal family”, klonk het. De site werd kort nadien echter offline gehaald. Het werk van hackers of een foutje van een medewerker?

Emery was twee jaar aan de slag bij PSG. Hij loodste de club naar twee bekers en één landstitel, maar op Europees vlak stelden de Parijzenaars teleur. Emery mocht daarom beschikken. Bij Arsenal wordt hij normaal gezien de opvolger van clublegende Arsène Wenger, die na 22 jaar afzwaait.

Looks like Unai Emery has jumped the Gunners' gun. This is the homepage of his official website. Twitter bio still has him as PSG coach. pic.twitter.com/jCRVHMPCqg