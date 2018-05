In de stad Karachi in het zuiden van Pakistan zijn in drie dagen tijd meer dan zestig mensen omgekomen als gevolg van een hittegolf. Maandag bereikte het kwik er 44 graden Celsius, terwijl het gemiddelde voor de maand mei normaal op 35 graden ligt. De situatie wordt bovendien verergerd door verscheidene stroomstoringen in de stad en door de ramadan, waardoor sommige moslims overdag te weinig drinken en eten.