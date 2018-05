Opnieuw geweld in Gaza: Israël bombardeert ondergrondse doelwitten Hamas

De Israëlische luchtmacht heeft in de nacht van dinsdag op woensdag bombardementen uitgevoerd op “ondergrondse terroristische infrastructuur van Hamas” in het noorden van Gaza en op “twee bijkomende doelwitten van de zeemacht van de terroristische organisatie”. Dat meldt het Israëlische leger op zijn Twitteraccount. Hamas is de islamistische beweging die de plak zwaait in de Gazastrook.