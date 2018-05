Grote schade aan pand bekende brasserie na ongeval met vrachtwagen

Lier - Op de Hoogveldweg in Lier is een vrachtwagenbestuurder met zijn voertuig tegen de bekende brasserie ’t Hoeveke gebotst. De weg is volledig afgesloten en er is plaatselijk grote verkeershinder.

De vrachtwagen met oplegger schoof door het natte wegdek tegen de hoek van het pand. De brandweer is het gebouw aan het stutten zodat het voertuig weggetakeld kan worden. Bij het ongeval liep de chauffeur lichte verwondingen op.

De Hoogveldweg is volledig afgesloten. Door het ongeval is er grote verkeershinder in de regio.

Foto: Theo Derkinderen