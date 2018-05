'Nieuw vastgoedschandaal' in Gent: wat is er precies aan de hand?

Gent - Het ‘sogent-schandaal’ achtervolgt het Gentse stadsbestuur. ‘Alweer een nieuw vastgoedschandaal in Gent’, klinkt het. Bij twee grote bouwdossiers werd gefoefeld om bepaalde architectenbureaus te bevoordelen, maar het stadsbestuur schakelde zelf het gerecht niet in. Alweer staat een SP.A-schepen in het middelpunt ervan: Sven Taeldeman. Wat is er aan de hand?

Wat is sogent?

Sogent, voluit het Stadsontwikkelingsbedrijf Gent, is het vastgoedbedrijf van de Stad Gent. Het wordt door de politiek aangestuurd, maar is bevolkt door ambtenaren. De dagelijkse leiding ...