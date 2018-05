Belgisch gezin geeft gemiddeld 2.318 euro uit aan zomervakantie

Een Belgisch gezin geeft dit jaar gemiddeld 2.318 euro uit aan zijn vakantie. Dat is een stijging van 6 procent tegenover vorig jaar, toen het budget nog met 10 procent gedaald was. Dat blijkt uit de jaarlijkse Europese Vakantiebarometer van Europ Assistance.

De enquête werd uitgevoerd door Ipsos, bij 10.000 Europeanen uit België, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje, Oostenrijk, Zwitserland, en voor het eerst ook Polen en Portugal. Ook bij 6.000 niet-Europeanen (Amerikanen, Brazilianen, Chinezen en Indiërs) werd een peiling gehouden.

Met 2.318 euro staan de Belgen op de vierde plaats van de ondervraagde Europese landen. Het budget stijgt bij zowel de Vlamingen (2.177, +7 procent) als bij de Franstaligen (2.459, +5 procent).

De stijging gaat in tegen de gemiddelde Europese trend, want het gemiddelde reisbudget van de ondervraagde Europese gezinnen daalt met 2 procent tegenover vorig jaar en bedraagt nu 1.957 euro. Een kleine nuance is echter op zijn plaats want indien de landen die niet tot de eurozone behoren (Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Polen) uit de resultaten weggelaten worden, stelt men globaal een kleine stijging vast van 1 procent tegenover 2017.

Oostenrijk heeft het hoogste gemiddelde budget met 2.645 euro, Polen het laagste met 1.030 euro.

Enkele opmerkelijke resultaten:

- 63 procent van de Belgen verklaart in de zomer op reis te zullen vertrekken. Een stijging van 3 punten ten opzichte van 2017.

- Bij de Belgische vakantiegangers stelt men een daling vast van de korte vakanties (maximaal één week): 42 procent, ofwel - 3 punten. Daartegenover staat een stijging van het aantal langere vakanties van drie weken en meer (23%, + 3 punten). Zowel de eenmalige reizen (38%) als de meervoudige reizen (25%) nemen toe.

- Frankrijk blijft onveranderlijk de belangrijkste buitenlandse bestemming voor de Belg (34%). Gevolgd door Spanje (19%) en Italië (12%). 16 procent kiest voor België als vakantiebestemming.

- Het gemiddelde vakantiebudget van de Belgen voor de zomer (gemiddeld gezinsbudget) stijgt met 6 procent en bedraagt 2.318 euro.

- 53 procent van de Belgen kiest voor een hotel, 32 procent voor een appartement of vakantiehuis. Nieuwe logeertrends maken dan weer vooral hun opmars bij “millenials”: het gaat dan vooral om logement bij particulieren (zoals AirBnb), logeren in een hut of op een primitieve camping.

- 58 procent van de Belgen schrijft na het verblijf een online recensie over het hotel, 50 procent over een restaurant, 38 procent over een huurwoning.

- New York (25%), Rome (15%) en Barcelona (10%) zijn de steden die de Belgen absoluut eens in hun leven willen zien.

