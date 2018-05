Nu nog regen en ellende, nadien dagenlang bijna tropische temperaturen

Na de stevige regenbuien van dinsdag is er ook woensdag nog kans op veel neerslag in ons land. Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) waarschuwt daarom opnieuw voor een code oranje. Vanaf vrijdag maakt het weer echter een ommezwaai. Met kans op 30 graden tijdens het weekend is er zelfs sprake van bijna tropische temperaturen.

Woensdag is het in de loop van de voormiddag vaak bewolkt tot zwaarbewolkt. Vooral in het noordelijke deel van het land zijn er perioden van regen of buien, eventueel met onweer. In de namiddag ontwikkelen er zich opnieuw felle en soms stationaire onweders die lokaal kunnen gepaard gaan met hagel, maar vooral ook wateroverlast.

Het KMI waarschuwt voor een code oranje in de meeste regio’s van ons land. “Er wordt heel veel regen verwacht”, klinkt het. “Dit kan aanleiding geven tot wateroverlast op verscheidene plaatsen in de regio. Let dus bijzonder goed op.”

Pas in de loop van de avond neemt de onweersactiviteit af. De maxima liggen tussen 19 graden in de Ardennen en 24 graden in de Kempen.

Lees hieronder verder

Foto: KMI

Ook op donderdag blijven we het warme en onstabiele weer behouden. In de voormiddag zijn er lokaal enkele buien, maar vooral in de namiddag en avond neemt de kans op neerslag toe. Plaatselijk kunnen de buien uitgroeien tot onweders, met lokaal hevige neerslag. De maxima schommelen tussen 19 en 24 graden.

Vrijdag neemt de kans op buien af en op vele plaatsen blijft het droog en vrij zonnig. Het kwik stijgt dan naar 27 graden in het binnenland. Aan zee blijft het iets minder warm dankzij een noordelijke bries.

Weerkaart zaterdag Foto: KMI

Gedurende het weekend en begin volgende week wordt nog warmere lucht aangevoerd. De maxima liggen dan rond 29 graden in het centrum. In het begin van de dag zou het steeds overwegend zonnig moeten worden, met in de loop van de dag groeiende stapelwolken. Een plaatselijk warmteonweer kan zich dan vormen in de namiddag of avond, vooral op zondag en maandag.

Vanaf dinsdag neemt de kans op onweersbuien weer toe. Het blijft warm met maxima rond 26 graden in het centrum.