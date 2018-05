Stiefkleinzoon krijgt 21 jaar cel voor roofmoord op grootmoeder

Impe / Lede - De correctionele rechtbank in Dendermonde heeft Sven Audenaert (34) veroordeeld tot 21 jaar cel voor de roofmoord op zijn grootmoeder Maria Van Leuven (80) in Impe.

Hij sloeg de vrouw op 17 juli van 2014 in haar woning in Impedorp meermaals met haar geldkoffer op het hoofd nadat hij de vrouw eerder al op de grond had geduwd. De buit, zo’n 122.000 euro, verstopte hij in de muur van zijn huis in aanbouw. “Hij bracht zijn stiefmoeder op een heel gewelddadige manier om het leven”, oordeelde de rechter. “Hij kon niet verdragen dat er nog mensen waren, waaronder zijn eigen vader, die op haar geld aasden.”

Olivier V. (35), de handlanger van Sven Audenaert die hem tijdens de nacht van de feiten afzette aan het huis van zijn stiefgrootmoeder, kreeg een werkstraf van honderd uur.