AA Gent haalt Stallone Limbombe weg bij Antwerp

Zoals Sportwereld eerder schreef, heeft KAA Gent Stallone Limbombe beet. De speler komt over van Antwerp en wordt morgen voorgesteld.

Het contract van de 27-jarige Limbombe liep af bij Antwerp. The Great Old wilde de oudere broer van Club-speler Anthony graag houden, maar die kon zich niet vinden in het voorstel. Er was al even sprake van een princiepsakkoord tussen de rechtsbuiten en club, nu bevestigt Gent de transfer. Donderdagnamiddag wordt de speler voorgesteld in de Ghelamco Arena.

Dit seizoen was Limbombe, die al sinds 2014 bij Antwerp voetbalde, goed voor zes doelpunten en twee assists in 22 competitiewedstrijden.