Jana (15) verliest na drie jaar strijd tegen kanker

Puurs - Jana Geerts, de tiener uit het Antwerpse Puurs die drie jaar lang vocht tegen leukemie, heeft afgelopen nacht haar strijd met de ziekte verloren. Het meisje probeerde in de laatste maanden van haar leven nog haar bucket list af te werken en kreeg daarvoor de steun van heel wat BV’s en mensen uit haar omgeving.

Jana kreeg in 2015 te horen dat ze leukemie had. Sindsdien vocht ze met veel moed tegen de verschrikkelijke ziekte: haar optimisme en doorzettingsvermogen waren ongezien en ondanks alles stond ze erop altijd zelf de pers te woord te staan.

Even ging het beter met Jana’s gezondheid, maar eind vorig jaar kreeg ze opnieuw slecht nieuws. Jana bleek voor de derde keer hervallen. Haar kansen op genezing werden alsmaar kleiner en uiteindelijk zelfs onbestaand. Toch werd Jana er niet moedeloos van en bleef ze vechten, omdat ze het leven te mooi vond. Bij haar strijd kreeg ze de steun van heel haar omgeving en uiteindelijk zelfs van bekend Vlaanderen.

Via benefietacties en crowdfunding gingen intussen velen aan de slag om haar bucket list af te werken. Zo ging Jana nog tafelen in een sterrenrestaurant, bezocht de opnamestudio’s van haar favoriete serie ‘Familie’ en kreeg ze tal van BV’s over de vloer zoals Dina Tersago, Sam Gooris, Kelly Pfaff, Niels Destadsbader en Stan van Samang. Ze kreeg ook handtekeningen en videoboodschappen toegestuurd van onder anderen Koen Wauters, Urbanus en Marco Borsato.

Foto: rr