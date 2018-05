Arsenal bevestigt: Unai Emery volgt Wenger op als trainer

De deal is rond: Unai Emery is de nieuwe trainer van Arsenal. De Bask volgt Arsène Wenger op in het Emirates Stadium. Emery was de afgelopen twee seizoenen aan de slag bij PSG, maar kondigde daar onlangs zijn vertrek aan.

Emery was in het verleden succesvol bij Sevilla, waarmee hij drie keer op een rij de Europa League won. Bij PSG pakte hij één Franse landstitel en twee bekers. De coach kondigde dinsdagavond zelf zijn komst al aan op zijn eigen site. Te snel, zo bleek en dus werd de site snel offline gehaald.

Bij Arsenal krijgt Emery de zware taak om clubicoon Arsène Wenger op te volgen. Ook Mikel Arteta, ex-speler van The Gunners en assistent van Pep Guardiola bij Man City, was in de running voor de job. De Spanjaard zou echter afgerekend zijn op zijn gebrekkige kennis van het Engels, aldus BBC.

