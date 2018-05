Brexit weerhoudt Britse Bank niet om naar België te komen

Brussel - Verzekeringsmarkt Lloyd’s of London heeft zijn licentie bij de Nationale Bank beet. Dat meldt het Britse bedrijf woensdag. Naar aanleiding van de Brexit richtte Lloyd’s een Europese dochtermaatschappij met zetel in Brussel op.

Lloyd’s of London is ’s werelds grootste verzekeringsmarkt. Het Britse financiële bedrijf was het eerste dat voor Brussel koos nu verschillende financiële spelers omwille van de Brexit een verhuis van activiteiten uit Londen bekijken. Met de Brexit dreigen ze immers de toegang tot de Europese eengemaakte markt te verliezen. Een bijkomende vestiging elders in Europa moet dat verhelpen.

Sinds het referendum van medio 2016 waarbij een meerderheid van de Britten voor het verlaten van de EU stemde, zocht Lloyd’s naar eigen zeggen naar oplossing voor de klanten. Het doel was dat zij, ongeacht de uitkomst van de Brexit-onderhandelingen, toegang blijven hebben tot Lloyd’s producten, zegt CEO Inga Beale in een persbericht. De licentie voor het Belgische filiaal “geeft zekerheid aan al onze klanten”.

de CEO van het filiaal wordt Vincent Vandendael. De Belg was reeds commercieel topman van Lloyd’s. Het filiaal in Brussel zal vanaf 1 januari 2019 producten uitschrijven. De vestiging creëert een 40-tal banen, zo schreef De Tijd vorige maand.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt reageert tevreden dat de Nationale Bank na een grondig onderzoek de licentie officieel toegekend heeft. De komst van lloyd’s zal “Brussel als financieel centrum versterken en een brug met Londen bouwen voor gespecialiseerde verzekeraars en herverzekeraars”.

Lloyd’s is de grootste verzekeringsmarkt ter wereld. Het bedrijf onderschrijft zelf geen verzekeringsrisico’s, maar organiseert een verzekeringsmarkt voor de leden.

Na Lloyd’s kondigen enkele andere bedrijven hun komst naar België aan. Het gaat onder meer om de Australische verzekeraar QBE en de Japanse sectorgenoot MS Amlin, Geldtransferdienst MoneyGram en fintechbedrijf Ebury Partners.