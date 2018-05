Wegpiraat die dinsdag dodelijk ongeval veroorzaakte, krijgt zes maanden cel

Menen / Torhout - De Brugse strafrechter heeft een 44-jarige man uit Menen veroordeeld tot zes maanden effectieve celstraf voor een reeks sociale inbreuken. Wim B. liep al een heleboel veroordelingen op en veroorzaakte in de nacht van maandag op dinsdag zelfs nog een dodelijk ongeval in Torhout.

In de zomer van 2016 stelde de sociale inspectie vast dat twee werknemers van frituur Buddy’s in Bredene niet correct via Dimona gemeld waren bij de RSZ. Ook de tewerkstelling van een stagiaire en een jobstudente was niet in orde. Wim B. had op papier niets te maken met de frituur, maar had in werkelijkheid wel de touwtjes in handen. De man uit Menen had bovendien mandaten in zeventien andere firma’s, zonder ingeschreven te zijn als zelfstandige. In totaal bleef hij zo maar liefst vijf jaar zonder enig statuut onder de radar.

Tom V. (41) uit Roeselare was de eigenlijke eigenaar van Buddy’s. Daarnaast had de tweede beklaagde ook nog een Thais massagesalon in Roeselare. Op 11 oktober 2016 werd bij een controle vastgesteld dat drie vrouwen wel correct gemeld waren bij de RSZ, maar dat hun prestaties niet werden doorgegeven. Ook hun individuele rekeningen bleken niet te kloppen. V. kreeg zes maanden met uitstel voor zijn aandeel in de zaak. Beide beklaagden moeten ook een geldboete van 7.200 euro betalen.

Geen gezag

Op het proces probeerde de verdediging uit te leggen waarom B. geen functie had in de frituur. Naar eigen zeggen was hij immers van plan om de frituur over te nemen van zijn kompaan. “Hij moest in tussentijd voor de dagelijkse werking zorgen, maar had niet het effectieve gezag. Hij is het slachtoffer van zijn eigen naïviteit”, aldus meester Nathalie Goedertier.

Ook Tom V. probeerde zijn aandeel in de feiten te minimaliseren. De problemen zouden immers pas begonnen zijn toen de eigenaars van zijn pand in Roeselare ontdekten dat hij er niet enkel een boekhoudkantoor, maar ook een massagesalon uitbaatte. Volgens V. was de frituur in Bredene in die periode sowieso al de verantwoordelijkheid van de eerste beklaagde.

Dodelijk ongeval

Wim B. werd in totaal al 41 keer veroordeeld door de politierechtbank. In de nacht van maandag op dinsdag deed hij zijn bedenkelijke reputatie alle eer aan door in Torhout een dodelijk verkeersongeval te veroorzaken. Bij de crash kwam een 64-jarige man uit Staden om het leven. Drie andere slachtoffers, onder wie B. zelf, raakten levensgevaarlijk gewond. Op het moment van het ongeval was de beklaagde amper enkele dagen op vrije voeten.

LEES OOK. Pas vrijgelaten crimineel veroorzaakt zwaar ongeval: één dode, twee levensgevaarlijk gewonden