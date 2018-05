14-jarige jongen die getuige was van verdrinking van Frans meisje (3) na grote zoektocht gevonden in ons land

De 14-jarige Florian is na een grote zoekactie van de Franse politie aangetroffen in ons land. Kort nadat een driejarig meisje maandagnamiddag verdronk in het Franse Mairieux nam de zwakzinnige 14-jarige jongen de benen om ruim 24 uur spoorloos te blijven. De politie beschouwt hem als een belangrijke getuige in de zaak.

De 14-jarige jongen verbleef als pleegkind bij de grootouders van het verdronken meisje. Volgens de grootmoeder van het meisje heeft de jongen psychiatrische problemen en is hij zwakzinnig. De buren van vrouw getuigden aan La Voix Du Nord dat de jongen in het verleden al meerdere malen wegliep. Volgens de grootmoeder zou hij ook ongepast seksueel gedrag vertoond hebben. “We waren altijd heel voorzichtig als hij in de buurt van de andere kinderen kwam”, vertelde de groot- en pleegmoeder eerder al aan La Voix Du Nord.

Het drama speelde zich afgelopen pinkstermaandag af. Het slachtoffer was achterin de tuin van haar grootouders aan het spelen, samen met de 14-jarige Florian. “Op een bepaald punt hoorden we haar niet meer” en ging ze op zoek gingen naar het meisje. Achterin de tuin troffen ze haar naakt in een rivier. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar ondanks vele reanimatiepogingen overleed het kind ter plaatse.

Tijdens het tumult nam de 14-jarige jongen de benen. Ondanks een groots opgezette zoektocht was de jongen ruim 24 uur spoorloos. Dinsdagnamiddag werd hij aangetroffen in ons land.

De politie benadrukt nogmaals dat de jongen een getuige is. Het is niet duidelijk momenteel wat zijn rol in dit drama is. “We moeten wachten op de resulaten van de autopsie”, klink het nog.