Ex-vriendin die zoutzuur in gezicht van Vlaamse vriend gooide, niet schuldig aan moord, maar wel veroordeeld tot levenslang

Berlinah Wallace (48) is veroordeeld tot levenslange opsluiting. Ze gooide zuur in het gezicht van haar ex-vriend, Mark van Dongen (29). Hij overleefde de aanval, maar bleef verminkt achter en pleegde euthanasie. De vrouw stond terecht voor moord, maar werd veroordeeld voor “het bewust gooien van een bijtende vloeistof”. Aanvankelijk werd gedacht dat ze aan een loodzware straf zou ontsnappen, maar toch kreeg ze levenslang.

In 2015 liep de relatie van Mark en Berlinah op de klippen. Het koppel woonde samen in Bristol. De vrouw kon de breuk niet verkroppen, de dag dat ze te horen kreeg dat Mark een nieuwe vriendin had, bestelde ze een fles zoutzuur op het internet. De weken die volgen las de vrouw meer dan 80 artikels over de gevolgen van zoutzuur op het menselijk lichaam. In de nacht van 23 september 2015 gaat ze over tot daden en gooit ze het zuur in het gezicht van Mark. “Als ik je niet kan hebben, dan niemand”, riep ze.

De 28-jarige Vlaming overleefde de aanval, maar bleef zwaar verminkt achter. Zijn hele lichaam was verbrand, hij verloor een oog, een oor en een been. Doordat het zuur zijn spieren aangetast had, kon hij nauwelijks nog bewegen.

Twee jaar later was de pijn ondraaglijk en pleegde Mark euthanasie in ons land. De dag van zijn dood nam Mark nog een video op en sprak hij zijn ex rechtstreeks toe: “Dit komt door jou.”

De vrouw stond terecht voor moord en hoewel de jury erkent dat ze de feiten bewust pleegde, werd ze niet schuldig verklaard voor moord of doodslag. Ze werd veroordeeld “het bewust gooien van een bijtende vloeistof”. Woensdag sprak de rechter de strafmaat uit: levenslange opsluiting. Ze zal minstens 12 jaar van haar straf moeten uitzitten eer ze in aanmerking komt voor vervroegde vrijlating.

“Uw intentie was om Mark van Dongen te verwonden, verbranden en verminken opdat hij niet meer aantrekkelijk zou zijn voor andere vrouwen”, motiveerde de rechter de strafmaat.