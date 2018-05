Dit zijn plannen van Marc Coucke met Anderlecht: zeker tien nieuwe spelers, nieuwe fanzone, extra sfeervakken en...een KMO-zone

Marc Coucke stelde zijn nieuwe plannen met Anderlecht voor, en die zijn ambitieus: van een nieuw systeem om online tickets te kopen tot extra sfeervakken in het stadion en een fanzone. We overlopen alle nieuwigheden hier.

Transfers: “We zoeken niet alleen grote namen, maar ook namen die hier groot kunnen worden. De echte legendes van Anderlecht zijn hier legendes geworden. De vier transfers zijn: Antonio Milic en Knowledge Musona (KV Oostende), Luka Adzic (Rode Ster Belgrado), Kenny Saïef (optie gelicht). Tegen de start van de trainingen op 18 juni zal 80% van de kern klaar zijn, en die kern zal breder en sterker zijn. We willen daarvoor een goede mix tussen ervaring en jeugd. Jeugd is belangrijk, zowel op korte als op lange termijn. Zowel Trebel als Saelemaeckers hebben we een een nieuw contract voorgesteld en we mikken op zeker tien nieuwe spelers.”

Sportieve ambities: “We willen de Europese subtop in. Volgend seizoen willen we al Europees overwinteren, en ik hoop dat er heel veel Belgische clubs meedoen. Ook in de beker willen we ver geraken en we willen meedoen voor de titel. Er zullen daarvoor veel nieuwe spelers zijn. Het wordt geen overgangsjaar. Ook de damesploeg zal worden verdergezet, met verreweg het grootste budget van het land en we hopen dat die meer aandacht zal krijgen.” De scouting zal er wel aan moeten geloven: “De helft van de scouts leverde goed werk en kwam met goede namen, de andere helft niet en teerde op een goede transfer van jaren geleden. Dat gaan we herbekijken.”

Financiën: Anderlecht moet ook kunnen overleven zonder uitgaande transfers. Tot nu toe werd het geld dat spelers opleverden vooral gebruikt om putten te dempen. Coucke wil dat veranderen: de club mag geen verlies meer maken, zodat het geld van uitgaande transfers naar infrastructuur en nieuwe spelers kan gaan.

Sfeervakken: goed nieuws voor de sfeergroep van Anderlecht, die extra plaats krijgt in het stadion. Er worden 1.000 extra plekken voorzien in nieuwe vakken. Dat moet meer sfeer in het stadion brengen.

Fanzone: het was de laatste thuismatchen al een beetje duidelijk, maar volgend seizoen moet naar Anderlecht gaan een echte belevenis worden. Er komt een fanzone met ruime mogelijkheden om te eten én WiFi. Voor de match passeert de spelersbus langs de zone, zodat fans en spelers mekaar kunnen begroeten. Ook aan mensen met kinderen is gedacht, want er wordt ook een familiezone ingericht. Tijdens de match wordt er overal extra catering voorzien.

Elektronisch betalen: wie van al dat moois wil genieten, moet daarvoor overstappen op een cashless systeem. Het nieuwe e-ticketingsysteem ging dinsdag al online. Abonnees die een match missen, kunnen hun ticket automatisch via de club doorverkopen en krijgen een deel van hun geld terug.

KMO-zone en eretribune: er komt een nieuwe KMO-zone met daarachter een zaal om te netwerken. Ook de eretribune wordt uitgebreid. Ook daarachter komt een VIP-zaal. Er wordt ruimte gemaakt door het systeem van gratis tickets te herbekijken -”want 80% van die tickets werd niet gebruikt”, aldus Coucke. Er wordt bekeken waar de fans die daar momenteel een abonnement hebben terecht kunnen.

Samenwerking met topchefs: het Saint-Guidon-restaurant in het stadion krijgt een echte topchef voor de catering: Christophe Hardiquest van toprestaurant Bonbon in Brussel -goed voor een rating van 19,5 op 20 op Gault&Millau. Er komen in totaal vier cateraars, die elk een eigen zaal krijgen die ze zelf mogen inrichten. Er komt ook elke wedstrijd een andere ‘chef du match’, bij voorkeur uit het Brusselse. Tijdens Europese matchen wordt dat Wout Bru.

Focus op Brussel: Marc Coucke wil zich niet alleen focussen op samenwerking met Brusselse cateraars, hij wil ook de lokale verankering versterken. De eerste oefenmatch is op 22 juni tegen stadsgenoot RWDM. De Constant Vanden Stock-foundation blijft steun krijgen, maar zal niet de enige plaats zijn waar de club aan communitybuilding wil doen.