Bedrijf beboet voor fatale elektrocutie, slachtoffer treft geen schuld

Staden - Het aannemingsbedrijf Sabbe bvba uit Staden is in de Brugse rechtbank schuldig bevonden aan de fatale elektrocutie van een werknemer op een werf in Torhout, drie jaar geleden. De rechter veroordeelde het bedrijf tot een geldboete van 18.000 euro, waarvan de helft effectief. “Het slachtoffer trof geen enkele schuld”, benadrukte de rechter.

Martin Vanassche.

Op 3 juni 2015 sloeg het noodlot toe voor de 57-jarige Martin Vanassche uit De Haan. De ervaren gasmonteur van het aannemingsbedrijf Sabbebvba uit Staden was die dag in opdracht van nutsmaatschappij Infrax aan de slag in de Oostendestraat in Torhout. In een werkput moest de man een gasleiding doormidden snijden, maar hij knipte per ongeluk in een elektriciteitskabel. De onfortuinlijke man werd geëlektrocuteerd en zakte voor de ogen van zijn collega in elkaar. Alle hulp kwam te laat.

Sabbe bvba werd voor de rechter gedaagd wegens inbreuken op de welzijnswet. Tijdens de pleidooien wees het bedrijf met een beschuldigende vinger naar het dodelijke slachtoffer. Volgens de verdediging maakte die een inschattingsfout en ging hij te routineus te werk. Maar volgens de arbeidsauditeur waren Vanassche en zijn collega onvoldoende opgeleid om de ondergrondse gasleiding op te sporen. En de rechter heeft woensdagochtend de stelling van auditeur gevolgd.

Dat Martin Vanassche volgens de rechter geen schuld trof aan het ongeval is een grote opluchting voor zoon Kristof Vanassche (32), die zich burgerlijke partij stelde in de zaak. “Papa had al zeventien jaar ervaring als gasmonteur en was op het moment van het ongeval aan zijn laatste jaar bezig. Daarna mocht hij op pensioen. Dat het bedrijf mijn pa de schuld gaf voor het ongeval was voor mij hard om te horen. Bij dat bedrijf moest het werk immers altijd zeer snel uitgevoerd worden, omdat de last voor de omwonenden minimaal zou blijven. Dat heeft papa meer dan eens verteld.” De rechter kende de zoon een schadevergoeding toe van 7.600 euro.