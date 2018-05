Zo verliep de tweede training van de Rode Duivels, geen Jan Vertonghen op het oefenveld

De Rode Duivels werkten donderdagmorgen een tweede groepstraining af in het oefencentrum te Tubeke. Thorgan Hazard, Kabasele, De Bruyne, Benteke, Chadli, Dembélé, Kompany, Alderweireld en Batshuayi waren aanwezig. Jan Vertonghen kwam het veld niet op. Hij werkte binnen wat fitness-oefeningen af. Bondscoach Roberto Martinez zal nog heel de week met een beperkte kern moeten werken. Heel wat Duivels krijgen immers nog even rust na een slopend seizoen. Pas volgende week maandag wordt de voltallige 28-koppige groep verwacht in Tubeke. De spelers die er nu al zijn, werken tot en met vrijdag dagelijks een training af. Scroll door de foto’s om te zien hoe de training donderdag verliep.