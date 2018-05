Valt Thorgan Hazard nog uit de WK-kern? “Ik ga niet mee om mijn broer te plezieren”

Thorgan Hazard maakt voor het eerst echt kans om een tornooi met de Rode Duivels mee te maken. Twee jaar geleden stond hij nog op de reservelijst, vandaag maakt hij deel uit van de voorlopige 28. “Ik denk dat ik het verdien. Ik denk niet dat de coach mij gaat meenemen om Eden een plezier te doen.”

“Mijn status bij mijn club is veranderd, mijn status bij de Rode Duivels ook. Bij Gladbach heb ik zowat alles gespeeld en ook bij de Rode Duivels krijg ik sinds een jaar speelgelegenheid. Dat is anders in vergelijking met het vorige EK. Ik denk dat ik het nu verdien om bij de 23 te zitten maar dat geldt voor iedereen die bij die 28 is. Vroeger was het WK spelen een droom, vandaag is het een doel geworden. Ik hoop dat ik erbij ben. Maar ik heb er nog niet over gepraat met mijn broer. Hij heeft nu even vakantie. Als hij terug is, doen we dat wel. Het is een tijdje geleden dat we elkaar nog gezien hebben.”

Eden

Foto: BELGA

Dat de 25-jarige aanvaller meegaat als bijzit voor zijn broer, doet echter zijn tenen krullen. “Bedoel je dat ik meega om Eden te helpen? Euh, ik denk niet dat de coach mij gaat meenemen om Eden een plezier te doen. Maar ik denk wel dat Eden blij is als ik meega.”