The legend returns: de prestaties van Preud'homme bij Standard

He's back. Michel Preud'homme keert na 10 jaar terug naar zijn ex-club Standard voor een derde periode als hoofdcoach. Maar wat bereikte hij zoal met de Rouches? Een overzicht.

Eerste ambtstermijn: 2001-2002

Michel Preud'homme werd voor de eerste keer hoofdcoach van de Luikse ploeg in jauari 2001, toen hij de Kroaat Tomislav Ivic opvolgde. Dat jaar werd Standard derde in de competitie, na Anderlecht en Club Brugge, wat hen een felbegeerd ticket voor de UEFA Cup opleverde.

Het jaar erna ging het de Luikenaren wat minder voor de wind. Ze eindigden twee plaatsen lager in het klassement, en in de UEFA Cup werden ze in de tweede ronde met zware 4-0 cijfers uitgeschakeld door Girondins de Bordeaux na eerst het Macedonische FK Vardar (1-6) en het Franse RC Strasbourg (4-2) te verslaan.

Na dat seizoen werd Preud'homme aangesteld als technisch directeur van de club, waardoor hij zich kon mengen in het Luikse transferbeleid. Zo bracht hij in 2006 de Servische goalgetter Milan Jovanovic uit Moskou naar Standard.

Tweede ambtstermijn: 2006-2008

Nadat Standard in het seizoen 2005-2006 net niet kampioen werd, waren de supporters erg ontevreden over coach Dominique D'Onofrio. Die werd vervangen door Johan Boskamp, die de scheve situatie ook niet recht kon trekken en al na enkele weken werd ontslagen. Hij werd opgevolgd door Michel Preud'homme die voor de tweede keer hoofdcoach van de Rouches werd.

In het seizoen 2006-2007 kon MPH de slechte seizoensstart nog rechttrekken en een derde plaats in het klassement uit de brand slepen, waardoor ze opnieuw aan de UEFA Cup mochten deelnemen.

Het daaropvolgende seizoen was Standard niet te stoppen. Met spelers als Axel Witsel, Marouane Fellaini, Steven Defour en Milan Jovanovic wist Preud'homme de competitie te domineren en de titel te pakken. Het was al 25 jaar geleden dat de Luikse ploeg nog eens kampioen was geworden, en de vreugde bij de spelers, supporters en technische staf was enorm. Coach Preud'homme werd na die verdienste uitgeroepen tot Trainer van het Jaar.



Ondanks die geweldige prestatie besloot Preud'homme toch op te stappen bij Standard. Het clubbestuur wou hem maar een contract van één jaar aanbieden, en dat vond hij geen blijk van respect.

Als trainer van KAA Gent keerde "Saint Michel" voor het eerst in acht maanden terug naar 'zijn' Sclessin, waar hij als held werd onthaald. "In het leven kun je bochten nemen, maar er zijn zaken die altijd blijven. De spelers en ik zijn vrienden. We hebben samen iets schitterends gedaan en dat zal altijd zo blijven. Dat is zo met de spelers, maar dat is ook zo met het publiek. Met dat gevoel kwam ik hier toe", zei hij toen.

En nu is hij dus terug, met maar één missie: Standard weer kampioen maken.