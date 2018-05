Medewerkers kinderdagverblijf laten jarige collega strippen op het werk om 10 uur ’s ochtends

Medewerkers van een kinderopvang in het Nederlandse Utrecht hebben eerder dit jaar een striptease georganiseerd voor een jarige collega. Het feestvarken ging daarbij zelf uit de kleren, op het werk en om 10.00 uur ’s ochtends. In een gemeentelijk rapport wordt gesproken van grensoverschrijdend gedrag. Het kinderdagverblijf is woedend over die conclusie.

Het opmerkelijke ‘verjaardagsfeestje’ vond plaats in de hal van kinderopvang Jolie in Utrecht. Collega’s hadden georganiseerd dat jarige medewerkster een striptease kon uitvoeren. Volgens de leiding van Jolie is de vrouw iemand die “graag enige aandacht van mannen wenst”, meldt De Telegraaf. Tijdens het festijn werd er ook slagroom afgelikt van het bovenlichaam van de vrouw.

De striptease vond plaats om 10.00 uur ’s ochtends, dus was het goed mogelijk dat de aanwezige kinderen de act hadden kunnen zien. Dat gebeurde uiteindelijk niet.

Niet te rijmen met waarden en normen

Het tafereel werd gefilmd en kwam via een anonieme tip bij de gemeente terecht. Die is allerminst te spreken over het incident. “Gezien de maatschappelijke onrust die de laatste maanden is ontstaan over ongepast gedrag, met name op de werkvloer, kan worden geconcludeerd dat de mogelijke blootstelling van kinderen aan een striptease, niet te rijmen valt met het laten kennis maken met algemeen aanvaarde waarden en normen”, klinkt het in een rapport.

Misdadiger

Maar de manager van Jolie, Piet Bais, moet niets weten van die conclusie. Hij noemt de melding “smaad, laster en bedreiging”. Daarbij voegde Bais eraan toe dat hij de anonieme klokkenluider zal ontslaan wanneer zijn of haar identiteit bekend wordt. Hij spreekt van een “mol en misdadiger”.

Volgens de gemeente is er dus geen sprake van een open cultuur bij de kinderopvang. “Hij leek zich in de eerste twee gesprekken meer op te winden over het feit dat iemand het gemeld had, dan over het voorval zelf.”