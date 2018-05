Casinopersoneel Las Vegas wil voor het eerst in decennia staken

Ongeveer 25.000 vakbondsleden stemden voor een staking in de hele stad. Foto: AP

Voor het eerst in meer dan drie decennia dreigt een staking van duizenden werknemers van hotels en casino’s in het Amerikaanse Las Vegas. Dat melden Amerikaanse media.

Ongeveer 25.000 vakbondsleden stemden dinsdag voor een staking in de hele stad, tenzij tegen 1 juni een akkoord over de contracten met hun werknemers wordt bereikt, aldus Bethany Khan, woordvoerster van de Culinary Union, aan de Amerikaanse zender CNN.

Contracten vervallen

De contracten van 50.000 werknemers, zoals obers, portiers en koks, in 34 casinoresorts op de Strip en in het centrum van Las Vegas vervallen op 31 mei. Volgens de vakbond hebben door de stemming van dinsdag, 50.000 werknemers het recht om na 1 juni het werk neer te leggen.

Het personeel wil hun banen, gezondheidszorg en voordelen beschermen, aldus nog de woordvoerster. Vakbondsvertegenwoordigers onderhandelen ook voor betere contracten waarbij de werknemers betere bescherming verkrijgen wat betreft seksuele intimidatie en immigratie.

Door de staking kunnen volgens CNN de activiteiten in resorts zoals Caesars Palace, Mandalay Bay, MGM Grand Las vegas en Stratosphere Casino in het gedrang komen. Om een staking te voorkomen, moeten alle 34 resorts een akkoord bereiken met het personeel dat bij de vakbond is aangesloten.