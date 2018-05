Hoongelach na beleidsverklaring Coucke: “Eigenlijk wil hij gewoon Club Brugge kopen?”

Marc Coucke legde woensdag zijn eerste ‘State of the Union af” bij Anderlecht. Daarin gaf hij aan meer beleving te willen creëren voor de fans, en meer in te zetten op de VIP-beleving. Ook het nieuwe E-ticketing werd de lucht ingeprezen door de paars-witte voorzitter. Niet iedereen was echter overtuigd van de goednieuwsshow van Coucke.

Enkele Anderlecht-fans reageerden teleurgesteld op de plannen van de KMO-tribune. Die komt in de plek van huidige zitplaatsen. Coucke gaf aan dat er elders plekken vrijkomen. Ze kunnen ook kiezen voor de upgrade naar de KMO-tribune, maar dat gaat gepaard met een fikse meerkost. Ook het feit dat Coucke niets zei over de abonnementsprijzen, stuitte op onbegrip.

Marc Coucke fait une conférence de presse pour annoncer des nouveautés.. mais pas une petite diminution du prix des abonnements?! Sérieux quoi#RSCA — Fiona (@_Blondiie) 23 mei 2018

J'aimerais faire un abonnement pour l'année prochaine

Déjà des infos au niveau des prix ? — RscaNajar (@RscaNajar) 23 mei 2018

Marc Coucke fait une conférence de presse pour annoncer des nouveautés.. mais pas une petite diminution du prix des abonnements?! Sérieux quoi #RSCA — Fiona (@_Blondiie) 23 mei 2018

Maar ik kan blijkbaar mijn jarenlange abo-plaatsen niet meer verlengen. Bedankt @rscanderlecht #RSCA https://t.co/OU64qHB7Z6 — Koen Mertens (@koen_mertens) 23 mei 2018

Coucke wil daarnaast hard inzetten op de sfeerbeleving. Daarvoor pakt hij uit met een fanzone aan het stadion, waar voor elke thuismatch de spelersbus passeert. Er komen ook extra sfeervakken , die voor 1000 extra plaatsen in de spionkop moeten zorgen. De nieuwe E-ticketing en in het stadion betalen met een op te laden betaalkaart moeten het gemak van fans verhogen. Maar enkele opmerkzame Twitteraars konden een glimlach niet onderdrukken. “Dat doet Club Brugge al jaren”, klonk het. “Sfeer in het stadion? Dit is mijn Anderlecht niet meer”, was de sarcastische opmerking van een fan.

Alles waar Coucke nu mee loopt te pronken zijn dingen die al lang in werking zijn bij concurrent Brugge. Ook die e-ticketing is iets wat gewoon al jaren bij veel andere ploegen ingevoerd is. Verder maakt hij van supportersvakken, echte VIP vakken. Nog meer cinemapubliek dus #rsca — Brian (@DenBirre) 23 mei 2018

De "State of the union" van Coucke : sfeer, fanzone, e-ticketing, zitje verkopen, ... Eigenlijk wil Coucke dus gewoon #ClubBrugge worden ? — Peter Debrouwer (@Delbrowski) 23 mei 2018

Sfeervakken in het CVDS stadion?

Dit is mijn Anderlecht niet meer. — Marvin Moyaert (@MarvinMoyaert) 23 mei 2018

De “nieuwigheden” waar @CouckeMarc nu mee afkomt toont welke achterstand #rsca de voorbije jaren heeft opgelopen tov @ClubBrugge. Het ticketsysteem en extra sfeervak zijn in Brugge al een jaar geleden ingevoerd. Van onze Belgische recordkampioen mag je toch meer verwachten... — Victor Baeke (@victorbaeke) 23 mei 2018

Met een uitgebreide eretribune en de nieuwe KMO-tribune zet Coucke dus vol in op de VIP’s. Die moeten extra gesoigneerd worden. Anderlecht gaat een samenwerking aan met enkele topchefs en vergroot het restaurant Saint-Guidon. Niet echt nodig, vinden sommigen.