Politie onderzoekt verdacht overlijden van 59-jarige man in Deurne

Deurne - In de Confortalei in Deurne is woensdagmiddag het levenloze lichaam van een 59-jarige man aangetroffen in zijn appartement. Er zijn aanwijzingen dat de man met geweld om het leven kwam.

De wetsdokter, de gerechtelijke politie en het labo zijn ter plaatse. Ook de onderzoeksrechter ist ter plaatse om vaststellingen te doen.

Dinsdag was er ook al een verdacht overlijden in Borgerhout. De 53-jarige Frederik P. werd er dood aangetroffen in zijn woning, met een mes in zijn hart. “Het is een groot vraagteken wat er met hem gebeurd is”, klinkt het bij de politie. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de twee feiten.