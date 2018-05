Coucke wil nieuwe naam voor stadion Anderlecht, deze eersteklassers gingen hem voor

De voorzitter van Anderlecht, Marc Coucke, stelde woensdag zijn beleidsplan voor. Een belangrijk punt daarin is de naam van het stadion. Coucke wil meer commerciële inkomsten genereren en dus bestaat de kans dat de naam van het stadion hernoemd wordt naar die van een sponsor. In de loop van de geschiedenis van onze competitie is er heel wat veranderd als het om stadions gaat. De ene ploeg koos voor een nieuwe naam, de andere voor een nieuwe locatie. Bekijk hier het overzicht van de stadionverhalen van enkele eersteklassers.

RSC Anderlecht

Constant Vanden Stockstadion.

Met de oprichting van RSC Anderlecht in 1908, speelde de club eerst op een klein veld langs de Verheydenstraat in Anderlecht. Al snel werd de club erg populair en de infrastructuur te klein. Sinds 1917 speelt de recordkampioen tussen de bomen van het Meirpark, dat later het Astridpark zou heten. Het stadion werd aldaar gebouwd met een capaciteit van 40.000 toeschouwers. Het werd aanvankelijk vernoemd naar Émile Versé, de eerste grote geldschieter van RSC Anderlecht.

In 1983 werd het stadion hernoemd naar Constant Vanden Stock, de toenmalige - en ondertussen legendarische - voorzitter van de club. Het was ook het begin van een renovatie die in 1991 zou worden afgerond. De capaciteit werd teruggebracht na 21.500 toeschouwers en er werd een restaurant gebouwd, le Saint-Guidon, dat nu een Michelinster heeft. In al die jaren had het stadion door de locatie ook de bijnaam ‘het Astridpark’, die nu nog het vaakst gebruikt wordt in de volksmond. Nu komt er door Marc Coucke waarschijnlijk een einde aan het tijdperk van het Constant Vanden Stockstadion.

Stade Émile Versé. Foto: Anderlecht-online

KRC Genk

Luminus Arena. Foto: JEFFREY GAENS

De Koninklijke Racing Club Genk ontstond in 1988 als fusie tussen de clubs KFC Winterslag en Thor Waterschei. De club behield het stamnummer van Winterslag en ging de eerste twee seizoenen spelen in De Noordlaan, het stadion van Winterslag dat ondertussen werd platgelegd. Op hetzelfde moment werd er in het stadion van Waterschei een nieuwe tribune gebouwd.

De Noordlaan, het stadion van KFC Winterslag.

Vanaf 1990 speelde de fusieclub in het toenmalige André Dumontstadion van Waterschei, dat meteen werd hernoemd tot het Thyl Gheyselinckstadion. Dat was om de grote bezieler van de fusie, Thyl Gheyselinck, te eren. Gheyselinck zorgde echter ook voor de afbouw van de mijnen en omdat er onder de supporters heel wat ex-mijnwerkers zaten, botste de keuze voor die naam op heel wat kritiek.

In 1999 begonnen grote verbouwingen aan het stadion, de staantribunes werden omgevormd tot moderne zittribunes en met het Fenixstadion ontving het gebouw ook een nieuwe naam. Na een nieuwe verbouwing in 2007 werden de hoofdtribune en de businessseats vernieuwd. Vanaf dat moment werd het stadion omgedoopt tot Cristal Arena, vernoemd naar de Limburgse pils Cristal Alken die geproduceerd wordt door brouwerij Alken-Maes.

In 2016 ondertekende RC Genk een contract met het energiebedrijf Luminus, dat zijn naam aan het stadion gaf. De thuisgrond van de Limburgers luistert nu nog steeds naar de naam ‘Luminus Arena’ en biedt plaats aan 23.718 toeschouwers. Het is daarmee het op vier na grootste stadion van België.

Foto: Photo News

Club Brugge

Jan Breydelstadion Foto: BELGA

Club Brugge heeft, sinds de oprichting van de club in 1891, steeds in het westen van de West-Vlaamse hoofdstad gespeeld. Deelgemeente Sint-Andries was altijd de gelukkige. Tot 1912 speelde Club op een stuk grond in de Sint-Baafswijk, waar ondertussen de Sint-Baafskerk staat gebouwd. Dat stuk grond werd het Rattenplein genoemd, omdat er op dat veld ook honden werden losgelaten om op ratten te jagen in de zogenaamde ‘rat races’. De infrastructuur was voorzien van een kleine tribune.

In 1912 verhuisde Club Brugge naar De Klokke. Dat veld werd zo genoemd omdat het tegenover het café ‘La Cloche (De Klokke)’ lag. Het café deed in de beginjaren zelfs dienst als kleedkamer voor de spelers. In 1920 werd de grond gekocht door drie geldschieters, waaronder Albert Dyserynck. Die laatste werd ook voorzitter, maar overleed plots in 1931. Als eerbetoon werd de infrastructuur hernoemd naar het Albert Dyserynckstadion. Tot 1972 werd het stadion stelselmatig verbouwd en de capaciteit werd opgetrokken van 8.000 tot 25.000 toeschouwers. Toen Club Brugge in het seizoen 1974-1975 naar het Olympiastadion verhuisde, werd het Albert Dyserynckstadion tot 1996 bespeeld door Eendracht Brugge. In 2000 moest De Klokke, zoals het nog steeds in de volksmond werd genoemd, plaatsruimen voor een woonproject. Dat bracht Club zo’n 2,5 miljoen euro op.

Albert Dyserynckstadion (De Klokke). Foto: Stadsarchief Brugge – foto : H. Isselée, Beigem’

De stad Brugge kocht de gronden achter de kerk van Sint-Andries op in 1973. Het doel was om een gemeenschappelijk stadion te bouwen voor de twee clubs in de stad. Club Brugge zou zijn stadion dus moeten delen met Cercle Brugge. Het kreeg de naam Olympiastadion, in de geest van de Olympische Spelen van München van 1972. Toen bekend werd dat het EK van 2000 in België en Nederland zou plaatsvinden, werd de capaciteit van het stadion verhoogd tot 30.000 plaatsen. Er werd eveneens gezocht naar een meer ‘Vlaamse’ naam voor het stadion. Op aandringen van toenmalig burgemeester Patrick Moenaert werd gekozen voor het Jan Breydelstadion. Ondertussen is het stadion nog steeds in handen van de stad Brugge, maar heeft Club Brugge plannen voor een nieuwe arena (45.000 plaatsen) die ook door de stad gesteund worden. Club Brugge zou gaan spelen in het noordwesten van de stad, nabij de Blauwe Toren. Cercle zou in Jan Breydel blijven, maar de capaciteit wordt dan teruggeschroefd naar 12.000 plaatsen.

AA Gent

Ghelamco Arena Foto: fvv

La Gantoise werd opgericht in 1864 als gymnastiekvereniging en bood vanaf 1900 ook voetbal aan. De club had aanvankelijk geen vaste stek voor de thuiswedstrijden. Het vaakst werd er gespeeld op het Carpentierplein. Net als in de beginjaren bij Club Brugge, moesten de spelers zich omkleden in een café. In Gent was dat “La Demi-Lune”.

Gent kreeg in 1920 een eigen thuis. Aan de Bruiloftstraat te Gentbrugge werd het Jules Ottenstadion gebouwd. De grond werd vernoemd naar Jules Otten, de toenmalige schatbewaarder van de club en een van de grondleggers van La Gantoise. De supporters noemden het stadion zelf meestal het Ottenstadion of verwezen naar ‘Den Ot’. In 2008 werd aan de bouw van een nieuw stadion gestart. AA Gent speelde zijn laatste wedstrijd in het Ottenstadion, dat een capaciteit had van 12.919 toeschouwers, op 23 mei 2013. Het won met 1-0 van Standard. Na de wedstrijd bestormden de supporters het veld om afscheid te nemen van het stadion waarop er gedurende 93 jaar werd gevoetbald. Ondertussen is het Jules Ottenstadion gesloopt.

Jules Ottenstadion. Foto: fvv

De hoofdtribune van het Ottenstadion gaat tegen de vlakte. Foto: BELGA

Voorzitter Ivan De Witte en de stad Gent waren verheugd toen hun club het seizoen erop mocht verhuizen. Het nieuwe stadion, dat vlakbij de snelweg E17 gelegen is, werd vernoemd naar projectontwikkelaar en sponsor Ghelamco. De nieuwe thuisbasis van Gent wordt in de volksmond ook het Arteveldestadion genoemd . Het werd ingehuldigd tijdens een galawedstrijd van Gent tegen het Duitse VFB Stuttgart. De arena biedt plaats aan 20.000 toeschouwers en heeft de club voorlopig geen windeieren gelegd. Gent pakte in zijn tweede seizoen in de Ghelamco Arena immers zijn eerste landstitel.

KV Oostende

Versluys-Arena Foto: Photo News

De enige eersteklasser die aan de kust gevestigd is, speelt zijn thuiswedstrijden sinds 1934 in de Oostendse deelgemeente Mariakerke. Eerst deelden de twee clubs uit de stad AS Oostende en VG Oostende het stadion. Na hun fusie in 1981 bleef het nieuw gevormde KV Oostende in het Albertpark te Mariakerke aantreden. Het Albertparkstadion is dan ook vernoemd naar de locatie.

In 2016 werd, na een aantal renovaties, een nieuwe commerciële naam aan het stadion gegeven. Bouwgroep en sponsor Versluys was de gelukkige en tot op heden werken de Kustboys hun thuiswedstrijden af in de Versluys Arena.

KV Mechelen

AFAS-stadion Achter de Kazerne Foto: BELGA

In 1911 verhuisde de toen zeven jaar oude Mechelse katholieke voetbalclub naar een locatie naast de militaire kazerne. Om die reden kreeg de grond ook de naam ‘Achter de Kazerne’. Het zou een capaciteit krijgen van 10.000 toeschouwers. Het seizoen 1987-1988 was het hoogtepunt van de grond. KV Mechelen zette toen zijn weg naar de finale van de Europacup II in. Bij elke Europese thuismatch puilde Achter De Kazerne uit.

In 2003 ging de club echter in vereffening en herdoopt tot Yellow-Red KV Mechelen. Die ging van start in derde klasse en werd de eerste Belgische club die zijn grond verkocht aan een sponsor. Omdat het telecommunicatieberijf Scarlet de grote geldschieter was, heette Achter de Kazerne toen officieel ‘Scarletstadion Achter de Kazerne’.

Vanaf 2006 werd het transportbedrijf Veolia een belangrijke sponsor en gaf het zijn naam aan het stadion. In 2009 liep dat contract af en werd Veolia vervangen door de oliedistributeur Argos Oil (Argosstadion). Sinds 2015 is de naam van de softwareontwikkelaar AFAS in de naam van het Mechelse stadion geïntegreerd. Dat leverde de officiële naam ‘AFAS-stadion Achter de Kazerne’. De supporters bleven hun stadion, dat ondertussen werd uitgebreid naar een capaciteit van 16.672 toeschouwers, wel gewoon Achter de Kazerne noemen. Dat zal volgend seizoen in de Proximus League niet veranderen.