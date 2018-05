Dader Carnavalsmoord riskeert 27 jaar, maar “we blijven op onze honger zitten”, zegt Vermassen

Aalst - In de zaak van de dood van de 38-jarige vrouw uit Erpe-Mere die in 2015 aangetroffen werd tijdens het carnaval in Aalst, heeft de partner van de vrouw haar met voorbedachtheid om het leven gebracht. Dat pleitte advocaat van de burgerlijke partij Jef Vermassen woensdag voor de correctionele rechtbank in Dendermonde. “We blijven echter op onze honger zitten, omdat de beschuldigde niet wil zeggen wat hij allemaal uitgespookt heeft.” Het Openbaar Ministerie vraagt 27 jaar cel.

Het lichaam van Sofie D’Hondt werd op 17 februari 2015 gevonden in de De Vilanderstraat. Twee bezoekers van Aalst carnaval vonden het slachtoffer omstreeks 8.30 uur aan een garagebox en verwittigden de hulpdiensten. De 45-jarige partner van de vrouw werd verhoord als mogelijke verdachte, maar Fabrice A. ontkende eerst elke betrokkenheid bij het overlijden en werd na verhoor door de onderzoeksrechter vrijgelaten. Na een nieuw verhoor eind maart 2015 legde de man wel bekentenissen af en werd hij aangehouden door de onderzoeksrechter.

De verdachte wijzigde later opnieuw zijn verklaring en beweerde dat hij de moord had bekend onder druk van de speurders. Hij zei toen dat hij zijn vrouw dood aantrof, maar dat hij de moord niet zelf gepleegd had. Kort voor de reconstructie van de moord legde de man opnieuw volledige bekentenissen af en tijdens de wedersamenstelling zou hij getoond hebben hoe hij het slachtoffer om het leven bracht.