Kandidaat-premier Giuseppe Conte woensdag op bezoek bij president

De Italiaanse president Sergio Mattarella heeft kandidaat-premier Giuseppe Conte ontboden voor een gesprek. De twee zullen om 17.30 uur samenzitten, zo blijkt uit een mededeling die de president via Twitter heeft laten verspreiden. Het is nog niet duidelijk wat het doel van de ontmoeting is. Mogelijk gaat het om een nieuwe consultatie, maar de kans is reëel dat Conte de opdracht zal krijgen om zijn regeringsteam samen te stellen.

De 54-jarige Giuseppe Conte was maandag door de meerderheidspartijen Vijfsterrenbeweging en Lega voorgedragen als premier. Volgens verschillende Italiaanse media zal president Mattarella hem woensdagnamiddag officieel tot premier benoemen.

De jurist Conte is een nieuweling in de politiek. Hij kwam dinsdag al onder vuur te liggen wegens onjuistheden in zijn cv.