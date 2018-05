Vijf doden in India na Pakistaanse aanval

Pakistaanse regeringstroepen hebben woensdag het vuur geopend op het Indiase deel van het betwist gebied van Jammu en Kasjmir. Doelwit waren Indiase dorpen en grensposten langs de grens. Er vielen minstens vijf dodelijke burgerslachtoffers, meldt de Indiase politie.

Pakistaanse troepen gebruikten mortiergranaten en automatische wapens om de Indiase dorpen en wachtposten langs de internationale grens van het gebied aan te vallen. Bij de vuurgevechten kwamen vijf burgers om en vielen er veertig gewonden. Onder de gewonden ook drie leden van Indiase Border Security Force.

Indiase media melden dat duizenden dorpsbewoners die langs de grens woonden op de vlucht zijn geslagen, en hebben ze toevlucht gezocht bij familie of in vluchtelingenkampen.

Volgens de Indiase autoriteiten hangt een gespannen sfeer langs de grens. Sinds een week verbreken de Pakistaanse regeringstroepen de wapenstilstand, klinkt het, en de Indiase troepen hebben sterk teruggeslagen.

Afgelopen vrijdag zijn na een vuurgevecht tussen Indiase en Pakistaanse troepen aan beide kanten negen mensen, onder wie ook kinderen, omgekomen.

Het betwist gebied Jammu en Kasjmir ligt aan de basis van het conflict tussen India en Pakistan. In 2003 sloten beide landen een akkoord voor wapenstilstand, maar deze overeenkomst is sindsdien meerdere malen door beide partijen verbroken.

Het gebied Kasjmir is onderverdeeld in twee delen. Het ene deel wordt bestuurd door India en het andere door Pakistan. Tot tweemaal toe was Kasjmir de aanleiding tot oorlog tussen beide landen.

In het Indiase deel van Kasjmir begon midden jaren 80 een separatistische opstand, waarbij al meer dan 44.500 mensen zijn omgekomen. India beschuldigt Pakistan ervan strijders op te leiden die aanslagen uitvoeren op Indiase bodem. Islamabad ontkent de beschuldigingen en noemt de militanten vrijheidsstrijders.