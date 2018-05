Uber biedt chauffeurs en koeriers verzekering aan voor ziekte en ongevallen

Uber biedt zijn zelfstandige chauffeurs en koeriers voortaan een verzekeringspakket aan voor ziekte, ongevallen of de komst van een baby. Dat heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt. Het ‘Partner Protection’-verzekeringsprogramma komt er in samenwerking met verzekeraar AXA.

In een blogpost slaat Uber-CEO Dara Khosrowshahi een mea culpa. “De koeriers en chauffeurs zijn het kloppende hart van de hele Uber-ervaring. Jammer genoeg zijn we dat gaandeweg een beetje uit het oog verloren. De focus lag op groei en niet voldoende op de mensen die deze groei mogelijk maakten. We noemden chauffeurs ‘partners’, maar gedroegen ons niet altijd zo.”

De zelfstandige chauffeurs en koeriers gaven volgens Uber te kennen dat ze meer zekerheid en meer gemoedsrust wilden, zodat zaken zoals ziekte, ongelukken of het krijgen van een baby geen extra financiële stress zouden veroorzaken.

De nieuwe verzekering dekt Belgische partners voor gemaakte kosten en/of verlies van inkomsten door ongeval of blessure tijdens het rijden. Voor gebeurtenissen die plaatsvinden buiten een Uber-rit om, zoals ernstige ziekte of letsel, ouderschapsverlof of het gebruik van juridische diensten, is een dekking voorzien voor chauffeurs die in de voorgaande acht weken 150 ritten uitgevoerd hebben of Uber Eats-koeriers die in de voorgaande acht weken 30 bezorgingen gedaan hebben.

Volgens Uber worden vanaf 1 juni in Europa meer dan 150.000 zelfstandige partners automatisch en gratis gedekt door het Partner Protection programma.