Staat het Witte Huis letterlijk op instorten? Zinkgat in de tuin wordt almaar groter

De grond zakt weg onder de voeten van Donald Trump. Niet figuurlijk, wel letterlijk: vlak naast het Witte Huis is een zinkgat ontstaan dat steeds groter wordt. Het heeft zelfs een eigen hashtag en Twitter-account.

Het waren enkele Witte Huis-correspondenten die vorige week vaststelden dat er een zinkgat was ontstaan aan het gigantische gebouw in Washington, net naast de persruimte en het kantoor van secretaris Hogan Gidley. Een van was Steve Herman, die het de volgende dagen in de gaten hield en zag hoe het steeds groter werd. Naast dat eerste zinkgat is ondertussen zelfs nog een ander ontstaan.

This week I’ve been observing a sinkhole on the @WhiteHouse North Lawn, just outside the press briefing room, growing larger by the day. pic.twitter.com/BsFUtxFqpB — Steve Herman (@W7VOA) 22 mei 2018

Zinkgaten zijn gevaarlijk voor straten, auto’s en zelfs huizen of gebouwen. Wanneer regenwater diep de bodem indringt en het bezinksel genoeg verslapt om het doen wegzinken in spleten onder het oppervlak. De oorzaak van deze zinkgaten is nog niet bekend. Verdere schade is voorlopig uitgebleven.

Perhaps due to the swampy weather in DC lately. ?? There’s a sinkhole in the North Lawn of the White House. ?? @MarkWalzCNN pic.twitter.com/m5AeDRDsvn — Jim Acosta (@Acosta) 22 mei 2018

Sinds dinsdagnamiddag staan er oranje kegels en waarschuwingslinten rond de gevaarlijke plaats. Dat is genoeg om mensen te behoeden van erin te vallen, maar de gaten zijn op het internet wel al een eigen leven gaan leiden. Het begon met de hashtag #TeamSinkhole op Twitter, maar al snel kreeg het zinkgat zelfs een eigen Twitter-account.