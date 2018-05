Stichting tegen Kanker: “Greenpeace-campagne met Maya-sigaretten is kort door de bocht”

Het nieuwe campagnefilmpje van Greenpeace tegen ongezonde charcuterie voor kinderen, waarin Maya De Bij reclame maakt voor sigaretten, is volgens de Stichting tegen Kanker kort door de bocht. “Charcuterie eten en roken verhogen allebei de kans op kanker, maar bij charcuterie is die kans vele malen lager”, zegt woordvoerder Mathijs Goossens.

Voor de Stichting tegen Kanker is er een groot verschil tussen (passief) roken en charcuterie eten. “Het is een verschil in grootteorde. Charcuterie eten en roken verhogen inderdaad allebei de kans op kanker. Bij roken zal de kans op kanker 20 tot 30 keer verhogen, maar bij charcuterie is die kans vele malen lager,” aldus woordvoerder Mathijs Goossens. “Charcuterie is bovendien, in tegenstelling tot roken, niet verslavend”, voegt hij toe.

Ouders moeten zich geen zorgen maken als hun kind af en toe charcuterie eet. “Maar er zijn natuurlijk wel gezondere alternatieven. Charcuterie bevat weinig voedingswaarde, en blijft een risico,” zegt Goossens.

Het filmpje dat milieuorganisatie Greenpeace woensdagochtend lanceerde, stuitte ook al op kritiek van Studio 100. CEO Hans Bourlon vindt excuses van Greenpeace op zijn plaats.