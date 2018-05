Bewakingscamera’s filmen moment dat toeriste in luchthaven meteen wordt ontvoerd door bende

De aankomst op Suvarnabhumi Airport in de Thaise hoofdstad Bangkok draaide eerder deze maand uit op een nachtmerrie voor Jincai Chen. De 39-jarige Chinese werd op 6 mei ontvoerd door en bende. Dertien dagen later werd de dame vrijgelaten, weliswaar nadat haar echtgenoot al een enorme som aan losgeld betaalde.

Verschillende bewakingscamera’s brachten de ontvoering in beeld. Zo tonen de beelden onder meer hoe de Chinese wordt vastgenomen aan beide armen door twee van de bendeleden, terwijl een andere persoon voor de groep wandelt. Wat verderop, na twee veiligheidscontroles, wordt de groep ook nog vergezeld door twee mannen in het zwart. Opvallend: volgens de politie kreeg de bende ook tijdens de ontvoering hulp van een tiental andere personen, onder wie zelfs een immigratiebeambte.

Vanaf dat ogenblik werd Chen dagenlang meegenomen naar verschillende hotels over het hele land. Toch duurde het tot 18 mei vooraleer de politie op de hoogte was van de feiten. In de tussentijd had de echtgenoot van het slachtoffer al een enorme som losgeld van 10 miljoen baht, omgerekend ruim 265.000 euro, betaald. Toen hij van de ontvoerders nadien de vraag kreeg om vijf miljoen extra te storten, zag hij geen andere oplossing dan de politie in te lichten.

Een dag later, op 19 mei, werd Chen al gedumpt in Bang Na, een district in Bangkok. Intussen is de politie volop in de weer om de verdachten op te sporen. “Er zijn arrestatiebevelen uitgevaardigd voor de vier Chinese verdachten die naar Thailand zijn gevlucht”, verklaarde politiechef Surachate Hakparn, de verantwoordelijke voor het onderzoek. “We kennen de identiteit van de verdachten en gaan hen zo snel mogelijk opsporen.”