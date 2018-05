Hooligans van Eendracht Aalst moeten Waalse stad 19.000 euro betalen

Aalst - Negen supporters van voetbalclub Eendracht Aalst moeten een schadevergoeding betalen van 18.888 euro aan de stad Wezet, voor de schade die ze aanrichtten in de gebouwen van de plaatselijke voetbalclub en het verwonden van twee politieagenten. Dat besliste de correctionele rechtbank van Luik in het burgerlijk luik van de zaak. De feiten dateren al van mei 2008.

Op 25 mei 2008 vond de eindronde in de derde klasse plaats tussen Wezet en Aalst. Het ging om een risicowedstrijd en er was bijgevolg toezicht van federale agenten, die in burger in de tribunes zaten. Zij konden na het incident tien hooligans van Aalst identificeren.

De sanitaire instellingen van Wezet werden vernield en de agenten werden met brokstukken bekogeld. Een van hen raakte gewond aan een oog en verloor zijn zicht; een andere agent raakte minder ernstig gewond.

De supporter die de agent aan het oog verwondde, werd in 2012 al tot vier jaar met uitstel veroordeeld. Twee andere hooligans kregen toen straffen van twee jaar met uitstel, en nog eens zeven anderen werden veroordeeld tot vijftien maanden met uitstel.