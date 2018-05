Amazon-baas vraagt medewerkers jaarlijks of ze willen vertrekken, en daar krijgen ze 5.000 dollar voor

Ieder jaar doet de rijkste man ter wereld, Amazon-baas Jeff Bezos, werknemers een opmerkelijk voorstel. Hij vraagt hen of ze willen vertrekken. Zo ja, dan krijgen ze ook nog eens tot 5.000 dollar (ongeveer 4.500 euro) mee. Er is één voorwaarde: wie op het aanbod ingaat, mag nooit meer bij het bedrijf terugkeren.

Het zogeheten ‘betaald krijgen om op te stappen’-aanbod geldt voor alle Amazon-medewerkers werkzaam in Amerikaanse en Canadese magazijnen en distributiecentra. Het gaat om zo’n 125.000 voltijdse werknemers. Jaarlijks krijgen ze de vraag of ze willen vertrekken. Wie er één jaar werkt ken wil opstappen, krijgt een ‘gouden handdruk’ van 1.000 dollar. Het bedrag loopt ieder jaar op tot maximaal 5.000 dollar.

Amazon benadrukt echter dat het niet wil dat mensen vertrekken. De eerste zin van de e-mail met de vraag luidt dan ook “Ga alsjeblieft niet in op dit aanbod”, meldt CNBC. “We willen dat ze blijven. Maar we willen ook dat mensen die bij Amazon werken hier willen zijn”, aldus woordvoerster Melanie Etches. “Op de lange termijn is het niet gezond voor onze werknemers en voor het bedrijf als zij ergens werken waar ze niet willen zijn.”

“Het doel is om hen aan te sporen om eens goed na te denken wat ze werkelijk willen”, verklaarde Amazon-baas Bezos het beleid al eerder. Er zouden maar weinig werknemers ingaan op het voorstel.

Het idee komt oorspronkelijk van Zappos, een bedrijf dat schoenen online verkoopt. Amazon nam Zappos in 2009 over en introduceerde het idee sindsdien ook bij eigen werknemers.