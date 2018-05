Wordt Las Vegas compleet lam gelegd? Voor het eerst in meer dan 30 jaar dreigen duizenden casinomedewerkers met staking

Als er tegen 1 juni geen akkoord gevonden wordt over de werkomstandigheden, dan dreigt het personeel van de wereldberoemde casino’s van Las Vegas met een grootschalige staking. En dat is erg uitzonderlijk, want de vorige dateert al van meer dan drie decennia geleden.

Het probleem situeert zich rond de contracten van 50.000 medewerkers (het gaat om barmannen en -vrouwen, schoonmaakploegen, koks, garçons en diensters, buitenwippers...) van 34 casino’s in ‘Sin City’. “Hun contract loopt af op 31 mei”, zegt lokale vakbondswoordvoerder Bethany Khan. “Ons doel is alleen maar om de jobs van de mensen te garanderen, om hun sociale zekerheid te beveiligen. Daarnaast vragen we ook een betere bescherming tegen seksuele uitbuiting.”

Ongeveer 25.000 leden van de Culinary Union stemden dinsdag in met de stakingsaanzegging. Als het tot een staking komt, is de werking van bekende casino’s als Caesars Palace, Mandalay Bay en MGM Grand in gevaar.

BREAKING: Culinary & Bartenders Unions have voted to authorize a citywide strike. 25,000 union members participated in 2 vote session throughout the day and 99% voted yes. 50,000 workers eligible for a strike after June 1st. https://t.co/AOXyUBz1nu #OurFutureIsNow pic.twitter.com/KMl6yt6ZvT — The Culinary Union (@Culinary226) 23 mei 2018

“We willen gewoon zeker zijn dat ze onze job niet aan een robot gaan overhandigen”, verklaarde kok Chad Neanover net nadat hij gestemd had voor de stakingsmogelijkheid. “We beseffen dat we technologie niet kunnen tegenhouden, maar werknemers zouden niet zomaar in de steek gelaten mogen worden. Technologie moet worden gebruikt om de kwaliteit en de veiligheid van het casino te verbeteren, niet om jobs te stelen.”

“We willen echt voor de deadline een akkoord bereiken”, zegt ook vakbondsafgevaardigde Geoconda Argüello-Kline. “Een staking is echt een laatste redmiddel.”

De laatste staking van de Culinary Union die invloed had op heel Las Vegas, dateert al van 1984. Door toen 67 dagen zo goed als plat te liggen werden zo’n 75 miljoen dollar aan inkomsten mislopen.-